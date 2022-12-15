Грудень, 15 в 9:26

Два американські законодавці Стів Коен та Джо Вілсон, які очолюють незалежну організацію з нагляду за дотриманням прав людини при уряді США, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена виключити Росію з Ради Безпеки ООН.

Гельсінська комісія у жовтні закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти постійного членства РФ у Раді безпеки ООН. Тепер комісія хоче, щоб Конгрес США прямо заявив, що напад Росії на Україну порушує цілі та принципи ООН та обмежить привілеї для РФ в Організації.

У розпорядженні видання Foreign Policy опинилася резолюція Конгресу США, в якій йдеться про те, що Росія вчинила кричущі порушення статуту ООН, а це ставить під сумнів її право займати місце в Раді Безпеки.

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Також йдеться про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, брязкання ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

Україна також виступала за виключення Росії з Ради безпеки, хоча експерти вважають, що навряд чи з цього щось вийде. Статут ООН не містить положень щодо виключення постійного члена Ради Безпеки.

Водночас країна може бути повністю виключена з Організації Об’єднаних Націй – для цього буде потрібна більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамблеї, зокрема і одностайна згода самої ради.

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За словами Луї Шарбонно, директора Human Rights Watch в ООН, буде потрібна згода і самій Росії, а цього просто не станеться. Та й Китай навряд чи погодиться на такий прецедент.

Нагадаємо, що на 9 грудня Росія вимагала скликати Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї західними країнами.

Джерело: Foreign Policy