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Факти / Світ / Росія

Росія скликає Радбез ООН: буде скаржитися на підтримку України Заходом

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
радбез оон
Фото: Dreamstime

Країна-терорист Росія вимагає скликання на сьогодні Радбезу ООН для обговорення постачання Україні зброї західними країнами.

Повідомляється, що засідання відбудеться у п’ятницю, 9 грудня, о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Росія усіма силами домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, а ще вимагає визнання російської юрисдикції над анексованими українськими територіями.

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Раніше РФ винесла на голосування Радбезу ООН резолюцію щодо створення комісії про те, що Україна та США начебто “провадять військово-біологічну” діяльність. Проте члени Радбезу відхилили спробу Росії створити комісію із розслідування. За проголосували лише сама Росія та Китай.

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Джерело: Укрінформ
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