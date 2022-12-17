Час совєтологів закінчився! В ОП відповіли на пропозицію миру Кіссінджера

Грудень, 17 в 20:23

Ексдержсекретар США 99-річний Генрі Кіссінджер у колонці для журналу The Spectator запропонував новий план завершення війни Росії в Україні. Його пропозицію вже розкритикували в Офісі президента України.

У колонці під назвою Як уникнути нової світової війни Кіссінджер розмірковує про світопорядок і про те, яким бачить завершення війни Росії проти України.

— Я неодноразово висловлював свою підтримку військовим зусиллям союзників, спрямованим на припинення агресії Росії в Україні. Але наближається час спиратися на стратегічні зміни, які вже були здійснені, і інтегрувати їх у нову структуру для досягнення миру шляхом переговорів, — пише дипломат.

Кіссінджер закликав до миру, назвавши першою умовою для діалогу припинення бойових дій зі встановленням лінії припинення вогню вздовж кордонів, які існували до 24 лютого.

Зараз дивляться

На думку Кіссінджера, Крим і ОРДЛО – це “спірні території”. Він вважає за допустиме проведення “референдумів про самовизначення” цих територій України.

При цьому ексдержсекретар пише, що “мирний процес має пов’язати Україну з НАТО”, бо “нейтральний статус Києва більше не має сенсу”, особливо після приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Кіссінджер не погоджуються з думкою, що одним із результатів війни має стати розпад Росії, попри “схильність до насильства” у Москви, бо це “робить вирішальний внесок у глобальну рівновагу та баланс сил”. Він вважає, що розпад РФ перетворить її на “спірний вакуум” і призведе до ще більшого насильства на території країни, що володіє ядерною зброєю.

На мирний план Кіссінджера відреагували в Офісі президента. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що війна має завершитися розгромом Росії.

— Знову про “зберегти обличчя Путіну”. На жаль, навіть після десяти місяців війни пан Кіссінджер так нічого і не зрозумів… Ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок, — написав Подоляк у своєму Telegram.

Він заявив, що ексдержсекретар фактично закликає умиротворити агресора шляхом принесення в жертву частини території України з отриманням гарантій про ненапад на інші держави Східної Європи, але боїться проговорити це вголос.

За його словами, усі прихильники “простих рішень“ мають пам’ятати очевидне: будь-яка угода з дияволом — поганий мир за рахунок територій України — стане перемогою Путіна та рецептом успіху для автократів по всьому світу.

Подоляк підкреслив, що єдиний можливий шлях завершення війни та встановлення миру лежить через повернення поваги до міжнародного права: звільнення Україною своїх територій, відкритий судовий процес над російськими воєнними злочинцями та зобов’язання Росії до багаторічної виплати репарацій.

Радник голови ОП додав, що час совєтологів і любителів у будь-якій незрозумілій ситуації принести в жертву частину Європи закінчився разом із падінням Берлінської стіни.

Джерела: Михайло Подоляк, The Spectator