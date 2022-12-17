Час совєтологів закінчився! В ОП відповіли на пропозицію миру Кіссінджера
Ексдержсекретар США 99-річний Генрі Кіссінджер у колонці для журналу The Spectator запропонував новий план завершення війни Росії в Україні. Його пропозицію вже розкритикували в Офісі президента України.
У колонці під назвою Як уникнути нової світової війни Кіссінджер розмірковує про світопорядок і про те, яким бачить завершення війни Росії проти України.
— Я неодноразово висловлював свою підтримку військовим зусиллям союзників, спрямованим на припинення агресії Росії в Україні. Але наближається час спиратися на стратегічні зміни, які вже були здійснені, і інтегрувати їх у нову структуру для досягнення миру шляхом переговорів, — пише дипломат.
Кіссінджер закликав до миру, назвавши першою умовою для діалогу припинення бойових дій зі встановленням лінії припинення вогню вздовж кордонів, які існували до 24 лютого.
На думку Кіссінджера, Крим і ОРДЛО – це “спірні території”. Він вважає за допустиме проведення “референдумів про самовизначення” цих територій України.
При цьому ексдержсекретар пише, що “мирний процес має пов’язати Україну з НАТО”, бо “нейтральний статус Києва більше не має сенсу”, особливо після приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції.
Кіссінджер не погоджуються з думкою, що одним із результатів війни має стати розпад Росії, попри “схильність до насильства” у Москви, бо це “робить вирішальний внесок у глобальну рівновагу та баланс сил”. Він вважає, що розпад РФ перетворить її на “спірний вакуум” і призведе до ще більшого насильства на території країни, що володіє ядерною зброєю.
На мирний план Кіссінджера відреагували в Офісі президента. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що війна має завершитися розгромом Росії.
— Знову про “зберегти обличчя Путіну”. На жаль, навіть після десяти місяців війни пан Кіссінджер так нічого і не зрозумів… Ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок, — написав Подоляк у своєму Telegram.
Він заявив, що ексдержсекретар фактично закликає умиротворити агресора шляхом принесення в жертву частини території України з отриманням гарантій про ненапад на інші держави Східної Європи, але боїться проговорити це вголос.
За його словами, усі прихильники “простих рішень“ мають пам’ятати очевидне: будь-яка угода з дияволом — поганий мир за рахунок територій України — стане перемогою Путіна та рецептом успіху для автократів по всьому світу.
Подоляк підкреслив, що єдиний можливий шлях завершення війни та встановлення миру лежить через повернення поваги до міжнародного права: звільнення Україною своїх територій, відкритий судовий процес над російськими воєнними злочинцями та зобов’язання Росії до багаторічної виплати репарацій.
Радник голови ОП додав, що час совєтологів і любителів у будь-якій незрозумілій ситуації принести в жертву частину Європи закінчився разом із падінням Берлінської стіни.
Джерела: Михайло Подоляк, The Spectator