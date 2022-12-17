Чи готує РФ ударну групу для нового наступу на Україну – пояснення ГУР

Грудень, 17 в 18:26

У Головному управлінні розвідки поки не бачать ознак формування ударних груп для повторного вторгнення російської армії. Проте небезпека все ще залишається, попереджають у ГУР.

Про це заявив речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Станом на цей момент, ми цього не бачимо і не констатуємо. Але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, тоді ми матимемо таку інформацію. Зараз у РФ не готові до нового повномасштабного наступу, – вважає представник ГУР.

За його словами, Україна вже перебуває в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про повторне вторгнення, а й про нові операції у рамках повномасштабного наступу РФ.

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