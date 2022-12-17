Польща затримала шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі

Грудень, 17 в 18:26

У Польщі від лютого цього року затримали шість осіб за підозрою у співпраці з російськими та білоруськими службами.

Про це розповів уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин в інтерв’ю виданню i.pl.

Крім цього з Польщі видворили 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі.

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— Росія та її проксі, тобто білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки. Шпигунські розслідування – нудні та тривалі, про результати яких часто можна говорити із запізненням, – сказав Жарін.

Він розповів, що останніми місяцями спостерігається посилена активність російської дезінформації проти Польщі.

— Ці загрози стали серйознішими після початку війни. Хоча варто зазначити, що на початку вторгнення російська пропаганда перевела подих, і вся операція з дезінформації почалася з більшою силою із запізненням. Однак сьогодні можна сказати, що російська інформаційна війна проти Польщі однозначно триває.

Жарин додав, що є періоди, коли активність російської пропаганди проти Польщі дуже інтенсивна, а також є періоди меншої активності.

Також він підкреслив, що вважає польське суспільство одним із найбільш стійких суспільств у Європі до типово проросійських наративів. Але додав, що це бачать і росіяни. І попри це, вони протягують цей меседж, в надії на зміни у сприйнятті реальності в довгостроковій перспективі, а також намагаються використовувати сфери, які не зовсім асоціюються з Росією, але використовуються дестабілізації Польщі.

За його словами, російська розвідка не припинить своїх спроб проводити розвідувальну діяльність на території Польщі.

— Російські служби здійснюють діяльність, яка є частиною політики Кремля. Росія налаштована агресивно і вороже щодо Польщі. І це не зміниться. Російські служби активні та працюють. Хоча реакція Польщі та наших союзників у вигляді видворення великої кількості російських шпигунів з Європи послаблює можливості російської розвідки, не варто обманювати себе – Росія залишається активною, – наголосив польський чиновник.

Він наголосив, що РФ вкладає ресурси та гроші в пропагандистську, гібридну та розвідувальну діяльність не для реалізації свого політичного порядку денного. Тому усі країни, які мають відношення до України, повинні враховувати, що вони будуть об’єктом різного роду розвідувальних дій чи інформаційного тиску Кремля.

Джерело: i.pl