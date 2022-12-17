РФ вже зазнала поразки, а здатність України вистояти залежить від підтримки Заходу – німецький генерал

Грудень, 17 в 14:23

Українські війська мають переваги у вигляді сучасного спорядження та західного озброєння порівняно з російськими солдатами, і Німеччина також зробила свій внесок у вигляді великого зимового пакету засобів захисту та одягу.

Чи зможе Україна вистояти, залежить від подальшої підтримки із боку Заходу. Таку думку висловив голова спецштабу по Україні в Міноборони Німеччини бригадний генерал Крістіан Фрейдінг, підбиваючи підсумки 10 місяців війни та прогнозуючи розвиток ситуації на фронті у 2023 році.

– І наш посил зрозумілий: ми підтримуватимемо Україну, поки це необхідно, всіма силами, чим зможемо, – зазначив він.

За його словами, зараз важко оцінити потенціал РФ, на скільки його вистачить, але недооцінювати його теж не варто.

Зараз дивляться

– На мою думку, Росія зазнала поразки стратегічно, оперативно та морально…Сухопутні війська значно скоротили свій потенціал, – вважає Фрейдінг.

Проте Росія все ще має неймовірний запас матеріалів та особового складу, не можна виключати подальшу мобілізацію, до цього варто додати ядерний потенціал, підсумував німецький генерал.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Євросоюз солідарний у підтримці України, тому будь-які спроби підірвати цінності блоку зазнають невдачі.

За його словами, ЄС продовжуватиме посилювати підтримку України, зокрема санкції проти Росії, поки Кремль не виведе війська з українських територій.

Джерело: Bundeswehr