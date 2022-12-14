Грудень, 14 в 16:01

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Євросоюз солідарний у підтримці України. Він наголосив, що будь-які спроби підірвати цінності блоку зазнають невдачі.

Про це повідомляє The Guardian.

– Кожен, хто думає, що він може підірвати цінності ЄС, яким зобов’язалися всі країни-члени, блокуючи його зовнішню та безпекову політику, зазнає невдачі в цій спробі, – сказав він, ймовірно, маючи на увазі Угорщину.

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Шольц підкреслив, що ЄС продовжуватиме і посилюватиме підтримку України, включаючи санкції проти Росії, поки Кремль не виведе війська з українських територій.

Раніше Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу в 2023 році. Для ухвалення рішення потрібна згода всіх членів ЄС, Будапешт скористався своїм правом вето.

Згодом країни Євросоюзу все ж таки погодили надання Україні пакету фінансової допомоги.