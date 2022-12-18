Очільник Збройних сил Британії Радакін виступив за зміцнення зв’язків з РФ – The Telegraph

Грудень, 18 в 20:51

Глава Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін здивував заявою про те, що регулярно контактує з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

Британський адмірал також виступив за регулярність та зміцнення таких контактів, незважаючи на погіршення британсько-російських відносин, пише The Telegraph.

Востаннє Радакін відвідав Москву в лютому цього року, за 10 днів до того, як російські танки перейшли кордон України, і з того часу він підтримував контакти з Герасимовим.

Зараз дивляться

За його словами, вони домовився не розголошувати деталей розмов, і російський генерал нібито дотримується цього.

– Хотілося б, щоб це спілкування було ще регулярнішим. Я хотів би, щоб контакти з РФ були ще тіснішими, навіть якщо це можуть бути важкі розмови. Відносини не припинялися. Як ми можемо максимально використати їх? – наголосив Радакін.

На його думку, потрібно використовувати всі можливості, щоб підтримувати канали зв’язку з Росією відкритими і надалі.

Днями Ентоні Радакін розповідав про втрати російської армії у війні проти України, які РФ відчуватиме щонайменше десятиліття.

Тоді він сказав, що для Росії надалі все буде лише гірше –морально, концептуально і фізично сили Путіна закінчуються.