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Очільник Збройних сил Британії Радакін виступив за зміцнення зв’язків з РФ – The Telegraph

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Тоні Радакін - глава ЗС Великої Британії
Фото: Getty Images

Глава Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін здивував заявою про те, що регулярно контактує з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

Британський адмірал також виступив за регулярність та зміцнення таких контактів, незважаючи на погіршення британсько-російських відносин, пише The Telegraph.

Востаннє Радакін відвідав Москву в лютому цього року, за 10 днів до того, як російські танки перейшли кордон України, і з того часу він підтримував контакти з Герасимовим.

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За його словами, вони домовився не розголошувати деталей розмов, і російський генерал нібито дотримується цього.

– Хотілося б, щоб це спілкування було ще регулярнішим. Я хотів би, щоб контакти з РФ були ще тіснішими, навіть якщо це можуть бути важкі розмови. Відносини не припинялися. Як ми можемо максимально використати їх? – наголосив Радакін.

На його думку, потрібно використовувати всі можливості, щоб підтримувати канали зв’язку з Росією відкритими і надалі.

Днями Ентоні Радакін розповідав про втрати російської армії у війні проти України, які РФ відчуватиме щонайменше десятиліття.

Тоді він сказав, що для Росії надалі все буде лише гірше –морально, концептуально і фізично сили Путіна закінчуються.

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Джерело: The Telegraph
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