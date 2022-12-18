ЄС може зробити більше: глава Європарламенту закликала надати Україні додаткове озброєння

Грудень, 18 в 14:55

Україна потребує більше підтримки з боку західних партнерів у протистоянні російській агресії – як фінансової, так і військової, вважає президент Європарламенту Роберта Мецола.

– Цю війну потрібно негайно закінчити. І Україна має виграти цю війну, – наголосила вона в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke.

За її словами, це означає “більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії”.

Водночас Мецола зазначила, що пишається підтримкою, яку ЄС вже надає Україні з початку цієї невиправданої війни, однак вважає, що Європа може зробити більше, тому вона вітає санкції проти Росії, які набули чинності 16 грудня.

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Країни ЄС у п’ятницю, 16 грудня, погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який зосереджено на техніці, фінансах та ЗМІ країни-агресора.

У переліку майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей в Україні.