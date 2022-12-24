Грудень, 24 в 15:55

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у наступну середу, 28 грудня, прибуде з візитом до України.

Про це повідомляє газета Le Figaro та телеканал BFMTV.

Стверджується, що своїм візитом Лекорню має запевнити Київ у незмінній підтримці з боку Парижа та віддати шану жертвам війни.

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Програма візиту глави Міністерства збройних сил Франції наразі не повідомляється, але очікується, що він вшанує пам’ять загиблих українських військових під час відвідання пам’ятника героям у Києві та зустрінеться з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Зазначається, що візит Лекорню до Києва відбудеться через кілька днів після того, як президент Еммануель Макрон підтвердив постачання в Україну нової французької зброї та анонсував нові поставки на початку 2023 року.

Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

Окрім візиту президента Франції Еммануеля Макрона у червні, до Києва також приїжджала глава МЗС Франції Кетрін Колонна.