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Прем’єр Британії опублікував зворушливе різдвяне відео на підтримку України: Зеленський відреагував

Юлія Соколова, редакторка стрічки
католицьке різдво
Фото: Dreamstime

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з нагоди Різдва оприлюднив зворушливий відеоролик на підтримку України.

Відео опубліковано в офіційному Twitter-акаунті політика.

– Цього Різдва ми з вами, Україно, – зазначив Сунак.

Ролик побудовано на контрасті. Паралельно продемонстровані кадри підготовки до Різдва у мирній Британії, де панує святкова атмосфера, та в Україні, яка вже десять місяців перебуває в стані повномасштабної війни.

Головними героїнями сюжету є дві дівчинки – українка та британка. На початку відео британська дівчинка слухає новини про війну в Україні, а згодом йде до магазину з дорослим та обирає різдвяний подарунок. Вона відправляє його своїй українській ровесниці.

Паралельно показано, що в Україні лунають повітряні тривоги, немає святкових вогнів, а магазини зачиняються на тлі війни. Коли маленька українка приходить додому, гасне світло, а з ним і вогні на ялинці. За вікном лунає повітряна тривога.

У цей момент дівчинка знаходить під ялинкою подарунок від британки: у коробці світиться ялинкова гірлянда на батарейках. Цей сюрприз викликав усмішку радості в дитини.

На публікацію Ріші Сунака відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував йому та всьому народу Великої Британії за підтримку.

– Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми відчуваємо світло і тепло ваших сердець. Світло завжди бере гору над темрявою. Так разом ми переможемо зло і відновимо мир в Україні, Європі та світі. З Різдвом, друзі! – наголосив Зеленський.

Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Ріші Сунак доручив провести аудит перебігу повномасштабної війни в Україні та впливу наданої Лондоном військової допомоги.

Згодом прем’єр Великої Британії запевнив, що аудит не означає зменшення підтримки Києва.

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