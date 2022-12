Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з нагоди Різдва оприлюднив зворушливий відеоролик на підтримку України.

Відео опубліковано в офіційному Twitter-акаунті політика.

Ролик побудовано на контрасті. Паралельно продемонстровані кадри підготовки до Різдва у мирній Британії, де панує святкова атмосфера, та в Україні, яка вже десять місяців перебуває в стані повномасштабної війни.

Головними героїнями сюжету є дві дівчинки – українка та британка. На початку відео британська дівчинка слухає новини про війну в Україні, а згодом йде до магазину з дорослим та обирає різдвяний подарунок. Вона відправляє його своїй українській ровесниці.

Паралельно показано, що в Україні лунають повітряні тривоги, немає святкових вогнів, а магазини зачиняються на тлі війни. Коли маленька українка приходить додому, гасне світло, а з ним і вогні на ялинці. За вікном лунає повітряна тривога.

У цей момент дівчинка знаходить під ялинкою подарунок від британки: у коробці світиться ялинкова гірлянда на батарейках. Цей сюрприз викликав усмішку радості в дитини.

На публікацію Ріші Сунака відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував йому та всьому народу Великої Британії за підтримку.

I’m grateful to @RishiSunak and the entire British people! We feel your support. We feel the light and the warmth of your hearts. Light always prevails over darkness. Thus together, we will defeat evil and restore peace in Ukraine, Europe, and the world. Merry Christmas, friends! https://t.co/hMNFCA6YBX

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022