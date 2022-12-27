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Швидше, ніж очікували: Кулеба про те, коли ЗРК Patriot розгорнуть в Україні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Patriot
Фото: Getty Images

Уряд Сполучених Штатів Америки розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш як за шість місяців.

Про це в інтерв’ю агентству The Associated Press заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник відомства зазначив, що повністю задоволений результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня, що стало його першою закордонною поїздкою з початку повномасштабного вторгнення час повномасштабного вторгнення РФ.

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Міністр додав, що уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.

За словами високопосадовця Міноборони США, українським силам знадобиться кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою Patriot.

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Джерело: AP News
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