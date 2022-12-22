Скільки часу знадобиться ЗСУ, щоб навчитися управляти ЗРК Patriot
Українським силам знадобиться кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою Patriot.
Про це пише CNN з посиланням на слова високопосадовця Міністерства оборони США.
– Patriot вимагає навчання, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили пройшли підготовку, необхідну для його успішного застосування, – сказав чиновник.
Високопосадовець наголосив, що батарея ППО Patriot та боєприпаси, які США направляють в Україну в рамках нового пакету допомоги, “надасть Україні критично важливу можливість далекого радіусу дії” для захисту від “крилатих, балістичних ракет і літаків”.
ЗРК Patriot є частиною системи протиповітряної оборони США та інших країн-союзників НАТО.
– Для протиповітряної оборони немає “срібної кулі”. Наша мета – допомогти Україні посилити ешелонований комплексний підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку можливостей середньої та малої дальності, які ми і союзники надали у попередніх пакетах допомоги, – сказав чиновник.