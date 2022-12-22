Грудень, 22 в 0:04

Українським силам знадобиться кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою Patriot.

Про це пише CNN з посиланням на слова високопосадовця Міністерства оборони США.

– Patriot вимагає навчання, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили пройшли підготовку, необхідну для його успішного застосування, – сказав чиновник.

Високопосадовець наголосив, що батарея ППО Patriot та боєприпаси, які США направляють в Україну в рамках нового пакету допомоги, “надасть Україні критично важливу можливість далекого радіусу дії” для захисту від “крилатих, балістичних ракет і літаків”.

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ЗРК Patriot є частиною системи протиповітряної оборони США та інших країн-союзників НАТО.