Грудень, 27 в 18:31

У Луганській області збільшується кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій через значні втрати особового складу РФ.

Російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів, щоб контролювати ситуацію. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 27 грудня.

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За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки та Діброви на Луганщині, Ямполівки та Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку внаслідок російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки та Херсона. У Генштабі повідомляють, що є постраждалі серед мирних жителів.