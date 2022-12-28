Грудень, 27 в 22:40

Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Українці мають зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 307 дня повномасштабної війни в Україні.

– Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас, – вважає глава держави.

Президент пообіцяв незабаром представити свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України.

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Зеленський розповів, що провів 44 засідання Ставки верховного головнокомандувача за цей рік.

За його словами, обговорили важливі теми – Бахмут, Кремінна, Донбас загалом, можливі дії ворога на Східному напрямку та дії ЗСУ. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.