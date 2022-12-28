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Звільнення, відновлення, повернення людей, нові можливості України: Зеленський про національні цілі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський у Бахмуті
Фото: Офіс президента

Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Українці мають зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 307 дня повномасштабної війни в Україні.

– Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас, – вважає глава держави.

Президент пообіцяв незабаром представити свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України.

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Зеленський розповів, що провів 44 засідання Ставки верховного головнокомандувача за цей рік.

За його словами, обговорили важливі теми – Бахмут, Кремінна, Донбас загалом, можливі дії ворога на Східному напрямку та дії ЗСУ. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.

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