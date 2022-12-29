Грудень, 28 в 23:49

Мерія Варшави і депутати міської влади закликають громадян утриматися від запуску салютів та петард у новорічну ніч.

Цьогоріч у країні не планують влаштовувати передноворічних забав, або як називають це свято у Польщі – Сильвестра.

Своє рішення мерія обґрунтовує фінансовими міркуваннями та війною в Україні.

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– В Україні, за нашим східним кордоном, йде жорстока, кривава, звірська війна, в якій щодня гинуть військові і мирне населення. Тому це не та атмосфера, яка би спонукала до організації таких особливих, радісних заходів, – наголосила речниця столичної мерії Моніка Беут.

Вона закликала не влаштовувати феєрверків та не стріляти петардами, бо це може викликати погані асоціації у гостей з України, яких у Варшаві близько 100 тис. Речниця додала, що це стосується, зокрема, дітей.

Нагадаємо, що в Україні заборонено використовувати піротехнічні вироби під час дії воєнного стану.

Громадян, які ігноруватимуть обмеження, будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Джерело: Polskieradio