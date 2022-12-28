Німеччина командуватиме Збройними силами вищого ступеня готовності НАТО у 2023 році

Грудень, 28 в 18:33

З 1 січня командування Збройними силами вищого ступеня готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) перейде від Франції до Німеччини.

– Війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, немає сумнівів у рішучості НАТО захищати кожен дюйм території союзників. VJTF є групою швидкого реагування НАТО і ключовою частиною нашої колективної оборони. Лідерство Німеччини є яскравим виявом її прихильності та можливостей, – вважає офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.

Спільну оперативну групу підвищеної готовності НАТО створили у 2014 році у складі посилених Сил реагування Організації Північноатлантичного договору після незаконної анексії Криму Росією та кризи на Близькому Сході.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому цього року НАТО надіслало підрозділи VJTF до Румунії для виконання першої в історії місії колективної оборони.

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Джерело: NATO