Вплив на майбутнє Путіна: у РФ загострюється конфлікт у силовому блоці

У Російській Федерації починає загострюватися конфлікт, який існував у силовому блоці країни-агресора. Залучення міністром оборони РФ Сергієм Шойгу приватних військових формувань свідчить про спроби досягнути балансу сил перед неминучим кінцем.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– За даними Головного управління розвідки, конфлікт, який існував у силовому блоці Російської Федерації, загострюється. Використання Шойгу своїх приватних військових формувань свідчить про спроби якимось чином досягнути балансу сил чи зробити потужніший крок з боку оточення Шойгу.

Це свідчення того, що відчуваючи неминучий кінець російської сучасної імперії, вони зараз боряться за вплив на майбутній устрій Росії, намагаються закріпитися якомога більш потужними силовими засобами.