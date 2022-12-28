Вплив на майбутнє Путіна: у РФ загострюється конфлікт у силовому блоці
У Російській Федерації починає загострюватися конфлікт, який існував у силовому блоці країни-агресора. Залучення міністром оборони РФ Сергієм Шойгу приватних військових формувань свідчить про спроби досягнути балансу сил перед неминучим кінцем.
Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– За даними Головного управління розвідки, конфлікт, який існував у силовому блоці Російської Федерації, загострюється. Використання Шойгу своїх приватних військових формувань свідчить про спроби якимось чином досягнути балансу сил чи зробити потужніший крок з боку оточення Шойгу.
Це свідчення того, що відчуваючи неминучий кінець російської сучасної імперії, вони зараз боряться за вплив на майбутній устрій Росії, намагаються закріпитися якомога більш потужними силовими засобами.
Веніславський поділився, у кого більше шансів перемогти у боротьбі за вплив на майбутній устрій Росії – Сергія Шойгу чи Євгенія Пригожина, пов’язаного з приватною військовою компанією Вагнера.
– Я думаю, найімовірніше, буде певний баланс сил, але Шойгу має трохи більше шансів зараз. Це на мій суб’єктивний погляд, – зазначає він.