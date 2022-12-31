Грудень, 31 в 1:55

Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів взяти Україну під контроль.

Про це заявив в інтерв’ю західним ЗМІ генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цієї війни, якою є контроль над Україною, – наголосив він.

Генсек НАТО попередив, що про завершення повномасштабної війни в нашій державі поки не йдеться. Він звернув увагу на те, що в Росії проводять мобілізацію тисяч нових солдатів. Крім того, Москва не зважає на величезні втрати на фронті.

Зараз дивляться

– Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до тривалого шляху, а також до нових наступів росіян. Ми не маємо недооцінювати Росію, – зазначив Столтенберг.

Він закликав союзників надати необхідну військову підтримку українським Збройним силам, щоб “переконати Путіна в тому, що він не досягне своєї мети зі встановлення контролю над Україною”.

Столтенберг назвав військову допомогу Україні найшвидшим шляхом до миру. Він уточнив, що більшість воєн завершуються за столом переговорів, і Київ має отримати найсильніші позиції.

– Ми знаємо, що те, чого Україна може досягнути в цих переговорах, невід’ємно залежить від військової ситуації. Тож якщо ви хочете знайти мирне рішення шляхом переговорів, яке гарантує, що Україна переможе як незалежна демократична держава, найкращий спосіб досягти цього – надати Україні військову підтримку, – пояснив він.

Нещодавно Єнс Столтенберг заявляв, що Кремль хоче не миру, а паузу для перегрупування і підготовки своїх військ до нового наступу на Україну.