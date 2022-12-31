Кремль не змінив мету щодо України, потрібно готуватися до нових наступів РФ – Столтенберг
Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів взяти Україну під контроль.
Про це заявив в інтерв’ю західним ЗМІ генсек НАТО Єнс Столтенберг.
– Немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цієї війни, якою є контроль над Україною, – наголосив він.
Генсек НАТО попередив, що про завершення повномасштабної війни в нашій державі поки не йдеться. Він звернув увагу на те, що в Росії проводять мобілізацію тисяч нових солдатів. Крім того, Москва не зважає на величезні втрати на фронті.
– Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до тривалого шляху, а також до нових наступів росіян. Ми не маємо недооцінювати Росію, – зазначив Столтенберг.
Він закликав союзників надати необхідну військову підтримку українським Збройним силам, щоб “переконати Путіна в тому, що він не досягне своєї мети зі встановлення контролю над Україною”.
Столтенберг назвав військову допомогу Україні найшвидшим шляхом до миру. Він уточнив, що більшість воєн завершуються за столом переговорів, і Київ має отримати найсильніші позиції.
– Ми знаємо, що те, чого Україна може досягнути в цих переговорах, невід’ємно залежить від військової ситуації. Тож якщо ви хочете знайти мирне рішення шляхом переговорів, яке гарантує, що Україна переможе як незалежна демократична держава, найкращий спосіб досягти цього – надати Україні військову підтримку, – пояснив він.
Нещодавно Єнс Столтенберг заявляв, що Кремль хоче не миру, а паузу для перегрупування і підготовки своїх військ до нового наступу на Україну.