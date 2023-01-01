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Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу
Фото: Depositphotos

У неділю, 1 січня, Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це у Twitter повідомило міністерство закордонних справ Британії

– Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.

Росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.

Після початку повномасштабної війни в Україні Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому. Інші відкриють протягом наступних місяців.

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