Січень, 01 в 18:08

У неділю, 1 січня, Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це у Twitter повідомило міністерство закордонних справ Британії

– Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності, – йдеться у повідомленні.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas. Зараз дивляться We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Нещодавно канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.

Росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.

Після початку повномасштабної війни в Україні Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому. Інші відкриють протягом наступних місяців.