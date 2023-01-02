Президентом Бразилії втретє став Лула да Сілва

Січень, 01 в 23:58

Посаду президента Бразилії втретє обійняв Луїс Лула да Сілва, який уже очолював країну в період з 2003 по 2010 рік.

Про це пише ВВС.

У виданні зазначили, що церемонію інавгурації посилили охороною на тлі побоювань, що її зірвуть прихильники попередника Жаїра Болсунару.

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Повідомляється, що Болсонар не був присутній в країні під час інавгурації – він виїхав з країни 30 грудня.

З самого ранку прихильники Лули зібрались під Конгресом. На двох гігантських сценах, прикрашених національним прапором у рамках музфестивалю Lulapalooza, мають виступити більше 60 артистів, в тому числі – легенда самби Мартіньо да Віла.

Раніше повідомлялось, що на інавгурацію президента Луїса Інасіу Лули да Сілви хотів проникнути чоловік з ножем і вибуховим пристроєм.

31 грудня обраний президент Бразилії Лула да Сілва зустрівся з представниками України та РФ.

Нагадаємо, у травні 2022 року Лула да Сілва заявив, що РФ ніколи не повинна була здійснювати вторгнення в Україну, але президент України Володимир Зеленський начебто “так само винен у цій війні, як і Путін”.

Лула да Сілва вважає, що США та ЄС могли б уникнути вторгнення, якби заявили, що Україна не буде вступати в НАТО.

У той же час президент США Джо Байден, на його думку, міг би уникнути війни, а не “підбурювати її”.