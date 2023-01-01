Січень, 01 в 17:37

У Німеччині стартувало виробництво колісних САУ RCH-155 для України.

Про це повідомив Ніколас Драммонд, радник компанії Kraus-Maffei Wegmann (KMW), яка розпочала виробництво.

— Іноді об’єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво Boxer RCH-155 для України, — написав він у Twitter.

Під двома перевіреними рішеннями Драммонд, ймовірно, мав на увазі, що на САУ встановлюється башта від самохідної гаубиці Pzh2000, а шасі — від БТР Boxer.

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Німецький уряд 7 грудня повідомив про підготовку для України 18 САУ RCH-155. У повідомленнях німецьких ЗМІ йшлося про наміри Києва закупити таку кількість установок. Вартість контракту оцінювалась у €216 млн.

Які технічні характеристики САУ RCH-155?

Remote Controlled Howitzer 155 (RCH-155) – це новітня німецька колісна САУ на 8х8 шасі БТР Boxer з 155-мм гарматою L52, що має довжину ствола 52 калібри.

САУ має дальність стрільби до 40 км звичайними снарядами та до 80 км високоточними Vulcano. Також САУ може застосовувати далекобійні снаряди Excalibur.

Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів. Темп стрільби — дев’ять пострілів на хвилину.

По шосе максимальна швидкість сягає 100 км/год, а пробіг на одній заправці до 700 км. До екіпажу машини входить дві людини: водій та оператор вогню RCH-155.

Джерело: Ніколас Драммонд

Фото: KMW