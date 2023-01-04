У січні Росія та Білорусь навряд чи зможуть здійснити повторний наступ – очільник ДПСУ

Січень, 04 в 18:48

На території Білорусі перебуває до 10,5 тис. військових РФ, частину з яких у найближчі два тижні планують перекинути на Донбас. Якщо країна-агресор здійснить новий наступ з РБ, тоді він стане провальним для ворога.

Про це заявив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Загальна чисельність російських окупаційних військ, які на цей момент перебувають на території Білорусі, переважно на полігонах у Вітебській області, на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною, становить від 10,2 тис. до 10,5 тис. військовослужбовців, – зазначив Дейнеко.

Він також повідомив, що Держприкордонслужба має інформацію, що протягом найближчих двох тижнів частину солдатів перемістять на територію РФ, щоб перекинути в зону бойових дій на Донбасі. На заміну їм надійде частина військових з 3 армійського корпусу 6 мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що територію Білорусі зараз використовують для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є, проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу, – стверджує він.

Дейнеко зазначає, що у січні навряд чи відбудеться повторний наступ на Україну з території Білорусі. Якщо ж нове вторгнення таки відбудеться, тоді очільник ДПСУ має впевненість в тому, що воно стане провальним для ворога.