У січні Росія та Білорусь навряд чи зможуть здійснити повторний наступ – очільник ДПСУ
На території Білорусі перебуває до 10,5 тис. військових РФ, частину з яких у найближчі два тижні планують перекинути на Донбас. Якщо країна-агресор здійснить новий наступ з РБ, тоді він стане провальним для ворога.
Про це заявив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Загальна чисельність російських окупаційних військ, які на цей момент перебувають на території Білорусі, переважно на полігонах у Вітебській області, на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною, становить від 10,2 тис. до 10,5 тис. військовослужбовців, – зазначив Дейнеко.
Він також повідомив, що Держприкордонслужба має інформацію, що протягом найближчих двох тижнів частину солдатів перемістять на територію РФ, щоб перекинути в зону бойових дій на Донбасі. На заміну їм надійде частина військових з 3 армійського корпусу 6 мотострілецької дивізії ЗС РФ.
– Ми бачимо, що територію Білорусі зараз використовують для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є, проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу, – стверджує він.
Дейнеко зазначає, що у січні навряд чи відбудеться повторний наступ на Україну з території Білорусі. Якщо ж нове вторгнення таки відбудеться, тоді очільник ДПСУ має впевненість в тому, що воно стане провальним для ворога.
– Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішним. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає. За моїми оцінками, в січні навряд чи війська об’єднаної союзної держави будуть спроможні на те, щоб спробувати здійснити повторний наступ на територію нашої держави, – зазначає очільник Держприкордонслужби.