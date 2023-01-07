З 15-ї спроби республіканець Маккарті очолив Палату представників США
Представника Республіканської партії Кевіна Маккарті обрали речником Палати представників у Конгресі США.
Вранці 7 січня завершився 15-й раунд голосування. Загалом Маккарті, який представляє Каліфорнію, отримав 216 з 428 поданих голосів.
– Я сподіваюся, що після цього тижня стало ясно одне: я ніколи не здамся. І я ніколи не здамся заради тебе, американський народе, – написав Маккарті у Twitter.
I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZЗараз дивляться
— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 7, 2023
Спроби обрати речника тривали чотири дні, це був найдовший період недієздатності Конгресу з 1859 року.
Після проміжних виборів, які відбулися в листопаді 2022 року, республіканці мають у Палаті представників 222 депутати, їхні демократичні опоненти – 212.
Але спершу приблизно 20 республіканців з правого флангу партії відмовлялися голосувати за Маккарті, якого вважають ідеологічно ненадійним. Маккарті очолює посаду головного республіканця в Палаті представників з 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників Конгресу США.
-Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу, – написав глава держави.
Вітаємо @GOPLeader з обранням спікером ???????? Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху ???????? на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2023