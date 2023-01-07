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З 15-ї спроби республіканець Маккарті очолив Палату представників США

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кевін Маккарті
Фото: Getty Images

Представника Республіканської партії Кевіна Маккарті обрали речником Палати представників у Конгресі США.

Вранці 7 січня завершився 15-й раунд голосування. Загалом Маккарті, який представляє Каліфорнію, отримав 216 з 428 поданих голосів.

– Я сподіваюся, що після цього тижня стало ясно одне: я ніколи не здамся. І я ніколи не здамся заради тебе, американський народе, – написав Маккарті у Twitter.

Спроби обрати речника тривали чотири дні, це був найдовший період недієздатності Конгресу з 1859 року.

Після проміжних виборів, які відбулися в листопаді 2022 року, республіканці мають у Палаті представників 222 депутати, їхні демократичні опоненти – 212.

Але спершу приблизно 20 республіканців з правого флангу партії відмовлялися голосувати за Маккарті, якого вважають ідеологічно ненадійним. Маккарті очолює посаду головного республіканця в Палаті представників з 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників Конгресу США.

-Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу, – написав глава держави.

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Джерело: CNN
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