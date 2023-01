Представника Республіканської партії Кевіна Маккарті обрали речником Палати представників у Конгресі США.

Вранці 7 січня завершився 15-й раунд голосування. Загалом Маккарті, який представляє Каліфорнію, отримав 216 з 428 поданих голосів.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 7, 2023