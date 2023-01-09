Січень, 09 в 19:53

Пішов з життя науковий керівник російського концерну Алмаз-Антея та розробник крилатих ракет Калібр Павло Камнєв у віці 85 років у понеділок, 9 січня.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на заяву пресслужби компанії. Дата та місце прощання з Камнєвим поки що невідомі, як і ймовірна причина його смерті.

Павло Камнєв – це конструктор у сфері ракетобудування, доктор технічних наук і професор. Має низку російських медалей та орденів, у РФ отримав звання Герой праці.

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Він був членом-кореспондентом Російської академії ракетних і артилерійських наук, а також автором понад 20 винаходів.

Прокремлівські видання називають його творцем сімейства крилатих ракет Калібр, якими РФ обстрілює інфраструктуру та мирних жителів України.

У Міністерстві оборони України повідомили, що після 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року включно Росія запустила проти України понад 590 ракет Калібр.