У Румунії хочуть зробити безкоштовний проїзд для українців на п’ять днів
Українські біженці зможуть користуватися безкоштовним проїздом залізничним та автомобільним транспортом протягом п’яти календарних днів з моменту в’їзду на територію Румунії.
Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на незатверджений проєкт рішення Міністерства транспорту, інфраструктури та зв’язку Румунії.
– Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в’їжджають до Румунії, у 2023 році користуватимуться безкоштовним проїздом залізничним та автомобільним транспортом лише протягом п’яти календарних днів з моменту в’їзду на територію країни, – йдеться в повідомленні.
За даними іноземних видань, пільга стосуватиметься рейсів від кордонів з Україною або Молдовою до місцевостей всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими державами.
Джерело: Digi24