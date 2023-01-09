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У Румунії хочуть зробити безкоштовний проїзд для українців на п’ять днів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
автобус
Фото: Pixabay

Українські біженці зможуть користуватися безкоштовним проїздом залізничним та автомобільним транспортом протягом п’яти календарних днів з моменту в’їзду на територію Румунії.

Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на незатверджений проєкт рішення Міністерства транспорту, інфраструктури та зв’язку Румунії.

– Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в’їжджають до Румунії, у 2023 році користуватимуться безкоштовним проїздом залізничним та автомобільним транспортом лише протягом п’яти календарних днів з моменту в’їзду на територію країни, – йдеться в повідомленні.

За даними іноземних видань, пільга стосуватиметься рейсів від кордонів з Україною або Молдовою до місцевостей всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими державами.

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Джерело: Digi24

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