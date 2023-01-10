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Більше ЗРК Stinger та дронів: у Міноброни Латвії пояснили, що готові дати Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Комплекс Stinger
Фото: Getty Images

Латвія готова запропонувати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі Рамштайн, а також продовжити постачання безпілотників.

Про це заявила глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце, говорячи про про майбутню військову допомогу Києву.

– Список військової підтримки Латвії вже в кишені. Фактично український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні та підтримати її, як відповісти на запит президента Володимира Зеленського, – наголосила вона.

За її словами, Латвія розглядає можливість відправки зброї та навчання українських солдатів.

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Мурнієце також вважає, що Латвії слід серйозніше подумати про зміцнення власної системи ППО.

Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 20 січня.

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Джерело: LSM.lv

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