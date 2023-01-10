Січень, 10 в 15:21

Росія не попереджала Китай про плани здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну. У зв’язку з цим у КНР заговорили про недовіру до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на високопоставлених китайських чиновників та європейських дипломатів.

– Попри всі публічні заяви про двосторонню дружбу, у приватних бесідах деякі китайські офіційні особи висловлюють принаймні деяку недовіру до самого Путіна. П’ять високопосадовців, знайомих із цим питанням, у різний час протягом останніх дев’яти місяців повідомили FT, що Москва не інформувала Пекін про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну до того, як Путін віддав наказ про напад, – йдеться в публікації.

За даними видання, під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем на початку лютого 2022 року Путін заявив, що Росія буде готова відповісти у разі атаки українців “на російську територію”. Водночас кремлівський диктатор не попереджав про плани повномасштабної агресії проти України.

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Офіційний Пекін тоді сприйняв заяви Путіна як сигнал про можливість деякого обмеженого військового втручання, а не тотального вторгнення. Китайські дипломати у приватних бесідах запевнили, що Пекін не знав про такі наміри Москви.

Після початку повномасштабної війни в китайському уряді навіть понизили в посаді заступника міністра закордонних справ Ле Юйчена, який відповідав за відносини з РФ.

Цього чиновника розглядали як ймовірного наступного міністра закордонних справ Китаю, однак він позбувся посади, оскільки не зміг спрогнозувати вторгнення Росії в Україну. Зараз Ле Юйчен обіймає посаду заступника голови Національної адміністрації телебачення і радіомовлення.

– Ле був понижений у посаді на два рівні. Його визнали відповідальним у провалі розвідувальних даних про вторгнення Росії, – повідомило джерело видання.

А один із китайських чиновників у розмові з FT назвав російського диктатора “божевільним”.

– Путін божевільний. Рішення про вторгнення ухвалила дуже невелика група людей. Китай не повинен просто слідувати за Росією, – повідомив чиновник, який розмовляв на умовах анонімності.

За інформацією видання, Пекін припускає, що Росія вийде з війни проти України економічно та політично ослабленою на світовій арені “другорядною державою”. Крім того, в Китаї усвідомлюють вірогідність того, що Росії не вдасться перемогти Україну.

На тлі цих факторів Китай готує “фундаментальне перезавантаження” у зовнішній та економічній політиці, під час якого ключова увага приділятиметься покращенню відносин із Європою. Вони сильно постраждали через підтримку Росії з боку КНР під час війни в Україні.

Як зазначає видання, відправною точкою для дипломатичного перезавантаження є переоцінка Пекіном переваг його тісних відносин із Москвою. Китайська влада хоче вивести свою країну з ізоляції та запобігти зближенню Європи зі США.

Як повідомили журналістам китайські та європейські чиновники, Пекін спробує запевнити європейських партнерів у готовності використати близькість своїх відносин із Москвою, щоб стримати Путіна від використання ядерної зброї.

Ще один аспект стратегії Пекіна полягає в тому, щоб позиціонувати себе не лише як потенційного миротворця, але й як сторону в післявоєнних зусиллях з відбудови України.

За допомогою таких кроків Китай прагне подолати свій антагонізм із Заходом.

– Китай усвідомив, що одночасно ворогував із надто великою кількістю країн, особливо серед розвинутих держав, які й сьогодні є його основними торговельно-економічними партнерами. Тому він намагається встановити контакт із Євросоюзом та ключовими європейськими країнами – Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією, а також із азіатськими союзниками США, як-от Японія та Південна Корея, та партнерами США, як-от В’єтнам, – пояснив виданню Жан-П’єр Кабестан, експерт із Китаю в Гонконгському баптистському університеті.

FT нагадує, що Євросоюз є найбільшим торговим партнером Китаю, а кілька провідних європейських компаній входять до числа найбільших іноземних інвесторів КНР.