У 12 країнах Європи у 2022 році були побиті температурні рекорди

Січень, 10 в 21:44

Дванадцять європейських країн побили місячні температурні рекорди у 2022 році, коли на континенті було зафіксовано найспекотніше літо.

Газета The Guardian проаналізувала 27 країн Європи і у дванадцяти зафіксувала високі температурні показники протягом принаймні одного місяця 2022 року. У кожному випадку аномалії були більш ніж на 1,9ºC вище середньої температури, зареєстрованої між 1991 і 2020 роками, принаймні протягом одного місяця.

Згідно з даними Служби кліматичних змін Коперника (C3S), в Європі зафіксовано другий найтепліший рік за всю історію спостережень і найспекотніше літо.

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Найбільше підвищення температури зафіксовано наприкінці літа, жовтні та грудні. В Австрії середня температура в жовтні 2022 року була на 3,3ºC вищою за середню жовтневу, зафіксовану з 1991 по 2020 рік. Франція та Словенія також зафіксували температурні аномалії на 3ºC або більше того місяця. У Хорватії та Греції у грудні було 3ºC.

В Італії було тепліше середнього протягом усіх місяців року, крім двох. Найвищу місячну аномалію температури було зафіксовано у травні, жовтні та грудні. Іспанія та Португалія також були встановлені аномальні рекорди.

Більша частина європейського континенту пережила посуху, а кількість лісових пожеж влітку були найвищими за 15 років.

Для всього світу 2022-й став п’ятим найтеплішим роком за всю історію спостережень, а останні вісім років разом узяті були найтеплішими за всю історію спостережень, згідно з даними Служби кліматичних змін Коперника. Середня глобальна температура в 2022 році була на 1,2ºC вищою, ніж середня за базовий період 1850-1900 років.

Однак таке підвищення температури не було рівномірним у всьому світі. В Австралії та Південній Америці у 2022 році температура була прохолоднішою за середній показник. До зниження температури у тихоокеанському реагіоні призвели умови Ла-Нінья (зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану, це протилежність Ель-Ніньйо, – Ред.).

Однак у північній півкулі, особливо в Арктиці та Європі, температура була набагато вищою. Температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу, а в Арктиці – учетверо.

У звіті C3S сказано також, що в деяких частинах Західної Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та Китаю, Нової Зеландії, північно-західної Африки та Африканського Рогу був найтеплішим роком за всю історію спостережень.

Заступниця директора C3S Саманта Берджесс каже, що тепліший глобальний клімат провокує збільшення екстремальних погодних явищ.

— Вони більш інтенсивні, вони більш часті, і це має наслідки не лише для людей, але й для екосистем, біорізноманіття та середовища існування.

Зростання посух, хвиль спеки та повеней, які вражають частини світу, які до такого не звикли, дедалі частіші. Професор гідрології в Університеті Редінга Ханна Клоук вважає, що людству слід адаптувати свій спосіб життя до нових реалій швидше, ніж будь-коли раніше.