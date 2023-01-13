Для перемоги України у війні необхідні нові санкційні рішення, зброя та трибунал над РФ – Зеленський

Січень, 13 в 13:45

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нам потрібні невідкладні рішення всієї нашої антивоєнної коаліції та міжнародний трибунал, який дасть змогу притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цю війну.

Про це він сказав у відеозверненні перед парламентом Литви з нагоди Дня захисників свободи.

Звертаючись до литовських парламентарів, глава держави зазначив, що 32 роки тому литовці не просто захищали будівлю Вільнюського телецентру, парламенту та інших об’єктів.

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— Ви тоді захистили свій історичний вибір. І зараз ми з вами теж йдемо до перемоги. До фінальної перемоги над імперією. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми закінчимо цю війну однозначною поразкою агресора, – заявив він.

Глава держави зазначив, що посягаючи на українські міста, Росія мала на увазі міста також інших незалежних держав Європи.

— Ідучи на Київ, вони мріяли піти й на Вільнюс, і на Ригу, і на Варшаву, і на Прагу, і на Кишинів. Вони хотіли, щоб наша з вами свобода впала. Але це вони впадуть. І зараз у них дедалі менше таких мрій, які були. Вони втрачають силу, якою так хизувалися. Вони говорять лише про те, чи вдасться їм не програти.

Він наголосив, що “потрібні невідкладні рішення”, щоб вигнати російську армію з української землі.

— Це стосується насамперед сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та непереборний тиск на державу-агресора та на всіх економічних суб’єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить залучити до відповідальності тих, чий лихий розум породив цей злочин, цю війну, – додав Зеленський.

Президент України також висловив сподівання, що саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, стане доленосним для всього євроатлантичного співтовариства, та подякував литовській стороні за підтримку.

Нагадаємо, 13 січня 1991 року під час штурму радянськими військами телевежі та телецентру у Вільнюсі загинули 14 людей.