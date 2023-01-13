У Литві стався вибух на газопроводі, спалахнула пожежа

Січень, 13 в 20:55

Ввечері 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це у Facebook повідомив мер Пасвальського району Литви Гінтаутас Гегузінскас.

– У Пасвальському районі під Валакеляєм вибухнув газопровід високого тиску. Це поряд із дорогою Пасваліс – Шяуляй. Працюють спецслужби, – написав він.

Зараз дивляться

Як повідомляють місцеві ЗМІ, висота полум’я на початку сягала кількох десятків метрів. Після інциденту було ухвалено рішення евакуювати мешканців села Валакеляй, що розташоване менш ніж за кілометр від газопроводу.

Про загиблих чи постраждалих наразі інформації немає. На місці працюють пожежники й поліція.

Компанія Amber Grid, яка обслуговує газопровід, терміново проінформувала уряд про ситуацію, що склалася.

Газопровід використовується для подачі газу до північної частини Литви та для транспортування газу до Латвії.