Січень, 02 в 16:31

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує першого у цьому році траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це він повідомив за результатами розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

– Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки. Скоординували кроки щодо Саміту Україна – ЄС. Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом, – зазначив президент.

Нагадаємо, 14 грудня Україна отримала транш від ЄС в межах макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн. Загалом у 2022-му за цією програмою Україні перерахували €5 млрд.

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Обсяг всього пакету допомоги, яку погодив Євросоюз, становить €18 млрд. Прем’єр Денис Шмигаль казав, що у січні очікується надходження €3 млрд для підтримки державного бюджету. Зокрема, ці гроші підуть на соціальну та гуманітарну підтримку громадян.