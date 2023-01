Авіакатастрофа в Непалі: загинули всі, хто був на борту – 72 людини

У Непалі 15 січня розбився пасажирський літак ATR 72 місцевої авіакомпанії Yeti Airlines, що прямував зі столиці країни Катманду до Покхари.

Усі 72 людини, які перебували на борту, загинули. Серед них – 68 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Літак упав перед заходом на посадку в аеропорту Покхари на схил пагорба та загорівся.

За даними адміністрації аеропорту, цим рейсом летіли 15 іноземців: п’ятеро громадян Індії, двоє – з Південної Кореї, по одному – з Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції, а також четверо росіян.

На місці падіння авіалайнера тривають пошуково-рятувальні роботи.

Прем’єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання уряду.

У соцмережах публікують відео моменту падіння літака і наслідків катастрофи.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023