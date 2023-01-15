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Авіакатастрофа в Непалі: загинули всі, хто був на борту – 72 людини

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Авіакатастрофа в Непалі

У Непалі 15 січня розбився пасажирський літак ATR 72 місцевої авіакомпанії Yeti Airlines, що прямував зі столиці країни Катманду до Покхари.

Усі 72 людини, які перебували на борту, загинули. Серед них – 68 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Літак упав перед заходом на посадку в аеропорту Покхари на схил пагорба та загорівся.

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За даними адміністрації аеропорту, цим рейсом летіли 15 іноземців: п’ятеро громадян Індії, двоє – з Південної Кореї, по одному – з Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції, а також четверо росіян.

На місці падіння авіалайнера тривають пошуково-рятувальні роботи.

Прем’єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання уряду.

У соцмережах публікують відео моменту падіння літака і наслідків катастрофи.

 

 

Непал страждає від низького рівня безпеки через недостатню підготовку пілотів і технічного обслуговування.

Також ця країна має одні з найвіддаленіших і найскладніших злітно-посадкових смуг у світі.

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Фото: скрін відео/Abhishek Anand Journalist

Джерело: The Guardian
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