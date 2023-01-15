В Австрії чиновник незаконно відправив до Москви двох українських підлітків – ЗМІ

Січень, 15 в 20:43

Чиновника офісу омбудсмена у провінції Тіроль (Австрії) відсторонили від роботи через те, що він без консультації з відповідними органами України відправив до Москви двох українських підлітків 16 та 17 років – нібито для возз’єднання сім’ї, пише Der Standard.

Діти перебували в одному з дитячо-юнацьких закладів Австрії в рамках програми допомоги Україні, а потім їх літаком переправили до матерів у столицю країни-агресора.

Посольство України 12 січня поінформувало владу Тіроля про наявність свідчень щодо вивезення з території землі двох неповнолітніх українців.

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– За наявною у нас інформацією, до подій причетний співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює в офісі омбудсмена провінції Тіроль. Чоловік ймовірно діяв на прохання свого російського колеги-омбудсмена, – пояснив директор земельного управління Герберт Форстер.

За його словами, цей чиновник мав інформацію, що матері хлопців вже перебувають в Росії і бажають возз’єднати сім’ї. Водночас, чи добровільно самі батьки перебувають в РФ, поки невідомо, як і те, чи погодилися підлітки на виїзд до Москви.

Форестер наголосив, що дії омбудсмена були одноосібними і не були узгоджені з провінцією Тіроль, тому його тимчасово відсторонили від роботи на час службового розслідування.

Влада провінції Тіроль наразі перебуває у тісному контакті з МЗС, посольством та прокуратурою України та сприяє у проведенні розслідування.

Джерело: Der Standard