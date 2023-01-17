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Данілов назвав наступну країну, на яку РФ має намір напасти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Данілов назвав наступну країну, на яку РФ має намір напасти
Фото: Офіс президента

Наступною країною, куди країна-агресор Російська Федерація має намір піти з повномасштабним вторгненням, може стати Казахстан.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– На сьогодні Казахстан – це наступна країна, в яку буде мати велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні, – заявив він.

На думку секретаря РНБО, російському диктатору Володимиру Путіну вже потрібно готуватися до домовини, а не запланованих на 2024 рік виборів на території РФ.

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