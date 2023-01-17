Данілов назвав наступну країну, на яку РФ має намір напасти

Січень, 16 в 23:31

Наступною країною, куди країна-агресор Російська Федерація має намір піти з повномасштабним вторгненням, може стати Казахстан.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Зараз дивляться

– На сьогодні Казахстан – це наступна країна, в яку буде мати велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні, – заявив він.

На думку секретаря РНБО, російському диктатору Володимиру Путіну вже потрібно готуватися до домовини, а не запланованих на 2024 рік виборів на території РФ.