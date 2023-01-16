Путіну потрібно готуватися до домовини, а не до виборів у 2024 році – Данілов

Січень, 16 в 20:23

Російському диктатору Володимиру Путіну вже потрібно готуватися до домовини, а не запланованих на 2024 рік виборів на території РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Путіну потрібно готуватися до домовини, а не виборів (запланованих на 2024 рік, – Ред.). А що стосується російського суспільства, то тут в мене завжди виникає запитання: а де воно? Він просто знищив російське суспільство. Там немає на сьогодні ніяких свобод: ви не можете навіть свою думку вголос проговорити, а якщо ви маєте якусь іншу думку, то повинні написати, що ви є агентом іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте на території РФ.

На думку секретаря РНБО, президент Росії Путін – це неначе сучасний диктатор Адольф Гітлер, а громадяни РФ живуть лише російським телебаченням та прокремлівськими пропагандистами.