Путіну потрібно готуватися до домовини, а не до виборів у 2024 році – Данілов
Російському диктатору Володимиру Путіну вже потрібно готуватися до домовини, а не запланованих на 2024 рік виборів на території РФ.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Путіну потрібно готуватися до домовини, а не виборів (запланованих на 2024 рік, – Ред.). А що стосується російського суспільства, то тут в мене завжди виникає запитання: а де воно? Він просто знищив російське суспільство. Там немає на сьогодні ніяких свобод: ви не можете навіть свою думку вголос проговорити, а якщо ви маєте якусь іншу думку, то повинні написати, що ви є агентом іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте на території РФ.
На думку секретаря РНБО, президент Росії Путін – це неначе сучасний диктатор Адольф Гітлер, а громадяни РФ живуть лише російським телебаченням та прокремлівськими пропагандистами.
– Я порівнюю, що Путін – це сучасний Гітлер. Там не існує ніякого громадянського суспільства – це люди, які живуть телебаченням. Зранку до вечора всі діячі РФ репетують та не знають вже, що їм робити, – зазначає Данілов.