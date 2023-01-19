Моравецький натякнув, що Польща може надати Україні танки Leopard без згоди Німеччини

Січень, 19 в 11:38

Варшава може передати Києву роту танків Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме узгодження занадто довго, заявив журналістам в Давосі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Ми домовилися з українськими друзями та партнерами, що передаємо ці танки разом. Надання згоди тут відіграє другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоб німці – і не лише вони, а й Данія, Фінляндія, Франція, і насамперед Німеччина – запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить здатність захистити свободу України, і від цього залежить безпека всієї Європи, – пояснив він.

Польща наполягає, щоб уряд Німеччини погодився на передання Україні 14 танків Leopard 2. Моравецький каже, що Варшава вже передала 250 танків, проте вони не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті, тому так важлива участь інших країн у наданні танків.

– Не йдеться про те, дати дозвіл чи ні. Критично важливо, чи Німеччина нарешті надасть частину своїх важких сучасних танків. Це найважливіше питання, тому що 14 танків, доданих до 250, не змінять ситуацію, але це може статися, якщо Франція, і особливо Німеччина, дасть 20 або 30 танків, – додав він.

Джерело: Polskie Radio