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Швеція готова надати Україні до 50 БМП CV90 і гаубиці Archer – віцепрем’єр

Валентина Летяк, редакторка стрічки
САУ Archer
Фото: Getty Images

Віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш повідомила про рішення уряду країни про подальшу військову підтримку України.

За її словами, планується три пакети допомоги.

– По-перше, це співпраця між Швецією та Україною щодо закупівлі оборонної техніки. По-друге, сучасні бойові машини та протитанкові роботи. Зокрема, шведські CV90 (Combat Vehicle 90). Це одні з найкращих бойових машин піхоти у світі, – зазначила Буш.

Йдеться про передання близько 50 таких БМП.

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Крім того, уряд Швеції готується відправити самохідні артилерійські установки Archer. Проте вона не уточнила кількість.

У МЗС Швеції 10 січня підтвердили, що передадуть Україні сучасні самохідні артилерійські установки Archer, про які шведський уряд казав з кінця літа.

Там сподіваються, що САУ будуть передані протягом шести-восьми тижнів.

Раніше уряд Швеції виділив Україні понад $19 млн допомоги, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності українського війська.

Джерело: Aftonbladet

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