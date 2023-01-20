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Бельгія запропонує протитанкові засоби і ППО для України на наступній зустрічі Рамштайн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бельгія запропонує протитанкові засоби і ППО для України на наступній зустрічі Рамштайн
Фото: Генштаб ЗСУ

У Бельгії анонсували ймовірну передачу протитанкових засобів і систем протиповітряної оборони на наступній зустрічі Контактної групи з оборони України (у форматі Рамштайн).

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер, додавши, що країна ухвалюватиме рішення з огляду на власні запаси.

– Я запропоную наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкових засобів, виходячи з наших запасів і за погодженням із нашою бельгійською оборонною промисловістю, – зазначає вона.

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Дедондер повідомляє, що бере участь у поточній восьмій зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбувається на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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