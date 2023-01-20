Група Вагнера заробляє мільйони в Африці для фінансування війни проти України – Politico

Січень, 20 в 14:39

Приватна військова компанія Вагнера, що належить російському бізнесмену Євгену Пригожину, розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці з метою залучення мільйонів для ведення військових операцій в Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на слова західних чиновників.

Згідно з офіційним дипломатичним повідомленням США, за останній рік ПВК Вагнера значно збільшила свою роботу в Центральноафриканській Республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до $1 млрд.

Зараз дивляться Це гроші, ймовірно, будуть використані ПВК для придбання нової зброї та винищувачів Зазначається, що чиновника США попереджали, що ПВК Вагнер роками використовував прибутки від видобутку корисних копалин, щоб допомогти підтримати Росію в умовах західних санкцій. Подробиці про проєкти в ЦАР свідчать, що діяльність ПВК Вагнера з видобутку корисних копалин стає дедалі прибутковішою для організації та створює канал фінансування війни Росії проти України. Читайте Найманці ПВК Вагнера можуть становити чверть усіх солдатів РФ в Україні – Guardian За даними США, ПВК Вагнера з’явилася в ЦАР у 2018 році, уклавши кілька угод, щоб допомогти захистити ділянки видобутку, зокрема на золотій копальні Ндассима, розташованій недалеко від міста Бамбарі в центрі країни. Відтоді ПВК Вагнера перетворила колись кустарну шахту на масштабний комплекс. Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки, глибина найбільшої оцінюється приблизно в 60 метрів. За даними США, ПВК Вагнера допомагає будувати ділянку для довгострокової експлуатації, а також укріпила шахту, побудувавши мости на переправах через річку та встановивши зенітні гармати на вантажівках у ключових місцях. — Ці нові розробки, які вони здійснюють, вказують на довгострокові плани щодо шахти, — сказала Катріна Докссі, науковий співробітник проєкту Транснаціональні загрози Центру стратегічних і міжнародних досліджень в окрузі Колумбія. Державний департамент США заявив, що Вашингтон шукає “кілька шляхів для протидії незаконній транснаціональній діяльності групи Вагнера”, що включає санкції щодо мережі Пригожина та ПВК Вагнера. У грудні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль, щоб спробувати заблокувати можливість групи придбати нову зброю. Офіційні особи в США готують додаткові заходи для покарання ПВК, повідомило джерело. Центральноафриканська Республіка відмовляється надати миротворцям ООН у цій країні дозволи на політ безпілотних літальних апаратів. Кілька з них були обстріляні армією ЦАР. Офіційні особи США вважають, що це ознака того, що Вагнер отримує політичний контроль у країні. Читайте У РФ зареєстровано ПВК Вагнера: навіщо це Пригожину

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