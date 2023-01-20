Група Вагнера заробляє мільйони в Африці для фінансування війни проти України – Politico
Приватна військова компанія Вагнера, що належить російському бізнесмену Євгену Пригожину, розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці з метою залучення мільйонів для ведення військових операцій в Україні.
Про це повідомляє Politico з посиланням на слова західних чиновників.
Згідно з офіційним дипломатичним повідомленням США, за останній рік ПВК Вагнера значно збільшила свою роботу в Центральноафриканській Республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до $1 млрд.
Це гроші, ймовірно, будуть використані ПВК для придбання нової зброї та винищувачів
Зазначається, що чиновника США попереджали, що ПВК Вагнер роками використовував прибутки від видобутку корисних копалин, щоб допомогти підтримати Росію в умовах західних санкцій.
Подробиці про проєкти в ЦАР свідчать, що діяльність ПВК Вагнера з видобутку корисних копалин стає дедалі прибутковішою для організації та створює канал фінансування війни Росії проти України.
За даними США, ПВК Вагнера з’явилася в ЦАР у 2018 році, уклавши кілька угод, щоб допомогти захистити ділянки видобутку, зокрема на золотій копальні Ндассима, розташованій недалеко від міста Бамбарі в центрі країни. Відтоді ПВК Вагнера перетворила колись кустарну шахту на масштабний комплекс.
Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки, глибина найбільшої оцінюється приблизно в 60 метрів. За даними США, ПВК Вагнера допомагає будувати ділянку для довгострокової експлуатації, а також укріпила шахту, побудувавши мости на переправах через річку та встановивши зенітні гармати на вантажівках у ключових місцях.
— Ці нові розробки, які вони здійснюють, вказують на довгострокові плани щодо шахти, — сказала Катріна Докссі, науковий співробітник проєкту Транснаціональні загрози Центру стратегічних і міжнародних досліджень в окрузі Колумбія.
Державний департамент США заявив, що Вашингтон шукає “кілька шляхів для протидії незаконній транснаціональній діяльності групи Вагнера”, що включає санкції щодо мережі Пригожина та ПВК Вагнера.
У грудні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль, щоб спробувати заблокувати можливість групи придбати нову зброю. Офіційні особи в США готують додаткові заходи для покарання ПВК, повідомило джерело.
Центральноафриканська Республіка відмовляється надати миротворцям ООН у цій країні дозволи на політ безпілотних літальних апаратів. Кілька з них були обстріляні армією ЦАР. Офіційні особи США вважають, що це ознака того, що Вагнер отримує політичний контроль у країні.