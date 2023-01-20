Січень, 20 в 12:13

Одна з країн, яка має на озброєнні танки Leopard німецького виробництва, офіційно запросила дозволу в Берліна на поставки цієї важкої техніки Україні.

Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес телеканалу Sky News.

Він не уточнив, про яку саме країну йдеться, однак журналісти припускають, що, ймовірно, це Польща, яка чітко заявляла про наміри відправити Україні бойові танки Leopard 2.

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– Наскільки я розумію, офіційний запит від країни надійшов сьогодні. Я не знаю жодних додаткових подробиць про те, хто або що. І, очевидно, це процес, який необхідно опрацювати, – зазначив Воллес після переговорів із 10 союзниками на військовій базі в Естонії.

Міністр також відповів на запитання, чи вважає він, що Німеччина повинна схвалити запит на поставку бойових танків Leopard 2.

– Я хочу, щоб якнайбільше танків підтримали зусилля України в 2023 році. У цьому немає жодного секрету. Якщо ми хочемо передати Кремлю меседж про те, що ми не здаємося, що ми подвоюємо ставку, танки – частина цього, – наголосив Воллес.

Міністр погодився з думкою, що найважча битва в Україні ще попереду. За словами Воллеса, якщо минулого року йшлося про оборону та виснаження російської армії, то цього року йдеться про витіснення окупантів з української території.

Як відомо, низка країн, які мають на озброєнні танки Leopard 2, готові передати частину з них Україні. Проте для цього потрібно отримати дозвіл країни-виробника озброєння, тобто Німеччини.

Офіційний Берлін, попри тиск партнерів України, не поспішав ухвалювати рішення. Очікується, що це питання буде вирішуватися 20 січня під час зустрічі у форматі Рамштайн.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину дати зелене світло поставкам танків.

За прогнозом міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, про відправку танків Leopard 2 в Україну оголосять кілька країн на зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині. А загальна кількість наданої бронетехніки сягне сотень одиниць.