Постачання танків до України не ослабить союзників – командувач сил НАТО в Європі
Постачання сучасних бойових танків до України не зменшить здатність союзників захищати власну територію.
На цьому перед початком засідання у форматі Рамштайн наголосив генерал армії США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.
– Я думаю, що ми можемо впоратися з будь-якими викликами, – переконаний Крістофер Каволі.
Водночас Каволі заявив, що ні західні танки, ні будь-які інші системи не є “срібною кулею” для України, хоч танки й забезпечать перевагу.
– Потрібен баланс усіх систем. Зрештою, концептуально танк – це баланс вогневої міці, мобільності та захисту, – вважає генерал армії США.
Наразі, каже Крістофер Каволі, західна зброя довела перевагу над російською на полі бою в Україні, тож очікується, що те ж буде й із танками.
– Я думаю, що сучасні західні технології перевершують російські, – додає верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Stars and stripes