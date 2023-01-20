Постачання танків до України не ослабить союзників – командувач сил НАТО в Європі

Січень, 20 в 11:40

Постачання сучасних бойових танків до України не зменшить здатність союзників захищати власну територію.

На цьому перед початком засідання у форматі Рамштайн наголосив генерал армії США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

– Я думаю, що ми можемо впоратися з будь-якими викликами, – переконаний Крістофер Каволі.

Водночас Каволі заявив, що ні західні танки, ні будь-які інші системи не є “срібною кулею” для України, хоч танки й забезпечать перевагу.

Зараз дивляться – Потрібен баланс усіх систем. Зрештою, концептуально танк – це баланс вогневої міці, мобільності та захисту, – вважає генерал армії США. Наразі, каже Крістофер Каволі, західна зброя довела перевагу над російською на полі бою в Україні, тож очікується, що те ж буде й із танками. – Я думаю, що сучасні західні технології перевершують російські, – додає верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Джерело: Stars and stripes

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