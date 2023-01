Звільніть Леопардів! У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками Leopard

Зараз дивляться

Час від часу натовп скандував заклики Free the Leopards now! (Звільніть Леопардів зараз!). Сама акція була мирною.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government’s delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0

— NOËL (@NOELreports) January 20, 2023