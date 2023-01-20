Звільніть Леопардів! У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками Leopard
У столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду щодо поставок Україні бойових танків Leopard 2.
До будівлі офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца сотні людей прийшли, зокрема, з плакатами, на яких були написи Free the Leopards (Звільніть Леопардів), Stop killing Ukrainians (Зупиніть вбивство українців).
Багато хто прихопив із собою українські прапори, а ще спрямовув ліхтарики догори або в бік будівлі.
Час від часу натовп скандував заклики Free the Leopards now! (Звільніть Леопардів зараз!). Сама акція була мирною.
Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government’s delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0
— NOËL (@NOELreports) January 20, 2023
Україна давно просить сучасні бойові танки, особливо німецький Leopard 2 і американський Abrams.
Натомість уряд Великої Британії вже пообіцяв передати свої бойові танки Challenger 2.
20 січня на авіабазі у німецькому Рамштайні відбулося чергове засідання щодо військової допомоги для України. Рішення щодо передачі танків Leopard німецького виробництва, яке очікували в Україні, не було ухвалено.