Звільніть Леопардів! У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками Leopard

Січень, 20 в 21:15

У столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду щодо поставок Україні бойових танків Leopard 2.

До будівлі офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца сотні людей прийшли, зокрема, з плакатами, на яких були написи Free the Leopards (Звільніть Леопардів), Stop killing Ukrainians (Зупиніть вбивство українців).

Багато хто прихопив із собою українські прапори, а ще спрямовув ліхтарики догори або в бік будівлі.

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