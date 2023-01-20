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Звільніть Леопардів! У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками Leopard

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
звільніть Леопардів акція у Берліні
Фото: Getty Images

У столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду щодо поставок Україні бойових танків Leopard 2.

До будівлі офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца сотні людей прийшли, зокрема, з плакатами, на яких були написи Free the Leopards (Звільніть Леопардів), Stop killing Ukrainians (Зупиніть вбивство українців).

Багато хто прихопив із собою українські прапори, а ще спрямовув ліхтарики догори або в бік будівлі.

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Час від часу натовп скандував заклики Free the Leopards now! (Звільніть Леопардів зараз!). Сама акція була мирною.

Україна давно просить сучасні бойові танки, особливо німецький Leopard 2 і американський Abrams.

Натомість уряд Великої Британії вже пообіцяв передати свої бойові танки Challenger 2.

20 січня на авіабазі у німецькому Рамштайні відбулося чергове засідання щодо військової допомоги для України. Рішення щодо передачі танків Leopard німецького виробництва, яке очікували в Україні, не було ухвалено.

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Джерело: Sky News
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