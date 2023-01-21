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Німеччина несе відповідальність: країни Балтії закликали негайно надати Leopard Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – закликали Німеччину негайно розблокувати надання Україні бойових танків Leopard 2.

Ідентичні звернення з’явилися в Twitter-акаунтах міністрів закордонних справ цих країн Урмаса Рейнсалу (Естонія), Едгарcа Рінкевичса (Латвія) та Габріелюса Ландсбергіса (Литва).

Очільники МЗС зазначають, що танки допоможуть Україні зупинити повномасштабну агресію РФ та відновити мир у Європі.

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– Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі, – наголошується в повідомленні.

Міністри нагадали, що особливу відповідальність у цьому питанні “несе Німеччина як провідна європейська держава”.

Як відомо, ряд європейських держав мають на озброєнні танки Leopard і готові надати частину з них Україні. Проте спочатку потрібно отримати експортний дозвіл Німеччини як країни-виробника цієї важкої техніки.

Передання танків Leopard розглядалося на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) 20 січня, однак консенсусу досягнути не вдалося.

Через нерішучість німецького уряду в розблокуванні поставок Leopard у столиці Німеччини Берліні напередодні відбулася акція протесту.

Проте є й позитивний прорив. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, хоч Німеччина не погодила поставки Leopard 2, українські військовослужбовці вже можуть розпочати навчання на цих танках.

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