Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – закликали Німеччину негайно розблокувати надання Україні бойових танків Leopard 2.

Ідентичні звернення з’явилися в Twitter-акаунтах міністрів закордонних справ цих країн Урмаса Рейнсалу (Естонія), Едгарcа Рінкевичса (Латвія) та Габріелюса Ландсбергіса (Литва).

Очільники МЗС зазначають, що танки допоможуть Україні зупинити повномасштабну агресію РФ та відновити мир у Європі.

Міністри нагадали, що особливу відповідальність у цьому питанні “несе Німеччина як провідна європейська держава”.

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023