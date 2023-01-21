Січень, 21 в 11:37

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – закликали Німеччину негайно розблокувати надання Україні бойових танків Leopard 2.

Ідентичні звернення з’явилися в Twitter-акаунтах міністрів закордонних справ цих країн Урмаса Рейнсалу (Естонія), Едгарcа Рінкевичса (Латвія) та Габріелюса Ландсбергіса (Литва).

Очільники МЗС зазначають, що танки допоможуть Україні зупинити повномасштабну агресію РФ та відновити мир у Європі.

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– Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі, – наголошується в повідомленні.

Міністри нагадали, що особливу відповідальність у цьому питанні “несе Німеччина як провідна європейська держава”.

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023

Як відомо, ряд європейських держав мають на озброєнні танки Leopard і готові надати частину з них Україні. Проте спочатку потрібно отримати експортний дозвіл Німеччини як країни-виробника цієї важкої техніки.

Передання танків Leopard розглядалося на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) 20 січня, однак консенсусу досягнути не вдалося.

Через нерішучість німецького уряду в розблокуванні поставок Leopard у столиці Німеччини Берліні напередодні відбулася акція протесту.

Проте є й позитивний прорив. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, хоч Німеччина не погодила поставки Leopard 2, українські військовослужбовці вже можуть розпочати навчання на цих танках.