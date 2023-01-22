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Шольц і Макрон пообіцяли підтримувати Україну, доки це буде необхідно

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Шольц, Макрон
Фото: Getty Images

Німеччина та Франція допомагатимуть Україні доти, доки це буде необхідно.

Відповідну заяву зробили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони зустрілися у Парижі з нагоди 60-ї річниці укладення договору про примирення між двома країнами.

– Ми продовжимо приділяти Україні стільки часу, скільки буде необхідно, надамо підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру, – сказав Шольц.

Водночас Макрон запевнив, що підтримка буде “непохитною” в усіх сферах.

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– Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності, – зазначив президент Франції.

Крім цього, Шольц назвав Німеччину та Францію “локомотивом” Європи, які можуть “трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться”.

Макрон закликав обидві країни стати “першопрохідцями у справі відродження” Європи.

Він згадав про необхідність створення нової енергетичної моделі “інновацій і технологій завтрашнього дня”, щоб ЄС показав себе як “самостійна геополітична сила щодо оборони, космосу, дипломатії”.

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Джерело: Le Figaro
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