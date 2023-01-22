Шольц і Макрон пообіцяли підтримувати Україну, доки це буде необхідно

Німеччина та Франція допомагатимуть Україні доти, доки це буде необхідно.

Відповідну заяву зробили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони зустрілися у Парижі з нагоди 60-ї річниці укладення договору про примирення між двома країнами.

– Ми продовжимо приділяти Україні стільки часу, скільки буде необхідно, надамо підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру, – сказав Шольц.

Водночас Макрон запевнив, що підтримка буде “непохитною” в усіх сферах.