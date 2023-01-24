Січень, 24 в 9:22

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2 у разі потреби.

Про це пише видання RND із посиланням на представника концерну.

За його словами, Rheinmetall має 22 танки Leopard 2A4, які можна буде підготувати до експлуатації та відправити в Україну.

Зараз дивляться Ремонт цих машин триватиме майже рік. Поставка можлива наприкінці 2023 – початку 2024 року. – Є ще 29 танків Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б підготувати ще 88 танків Leopard 1, – зазначив представник Rheinmetall. Ситуація наразі є дуже мінливою через структуру політики безпеки Німеччини, різні форми прямого чи непрямого постачання та зміну пріоритетів замовлень. – Тому складно, наприклад, назвати конкретні терміни поставок, – наголосив речник концерну. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін найближчим часом ухвалить рішення про танки Leopard для України. При цьому керівництво Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні бойові танки Leopard 2. Читайте У Рамштайні досягнули хорошого результату щодо кількості озброєння для України – Боррель

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