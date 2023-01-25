Португалія готова передати Україні чотири танки Leopard 2 – ЗМІ

Січень, 25 в 14:04

Україна може отримати від Португалії чотири танки Leopard 2, повідомляє місцеве видання Correio da Manhа з посиланням на джерело, близьке до уряду країни.

Наразі армія Португалії має 37 таких танків, з яких лише 12 повністю готові до експлуатації.

Інших подробиць щодо внеску країни у так званий танковий блок поки що немає, як і офіційного підтвердження щодо передання цих чотирьох одиниць важкої техніки.

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Уряд Німеччини 25 січня погодив передання танків Leopard 2 в Україну. Йдеться про одну роту танків з 14 одиниць із власних запасів Бундесверу.

Також Берлін дозволить іншим країнам реекспорт сучасних машин українським військовим.

Джерело: Correio da Manhа