Важливі та своєчасні рішення: Зеленський поговорив з Шольцем після рішення про надання танків
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після ухвалення рішення про надання танків Leopard 2 для воїнів ЗСУ.
– Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних навчань, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у Німеччині, – зазначає президент Володимир Зеленський.
Варто зазначити, що канцлер переговорив з президентом перед виступом у німецькому парламенті. Шольц заявив, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни, розпочатої Росією.
– Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, поставлені під сумнів, – переконаний Шольц.