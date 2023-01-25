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Важливі та своєчасні рішення: Зеленський поговорив з Шольцем після рішення про надання танків

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Важливі та своєчасні рішення: Зеленський поговорив з Шольцем після рішення про надання танків
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після ухвалення рішення про надання танків Leopard 2 для воїнів ЗСУ.

– Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних навчань, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у Німеччині, – зазначає президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що канцлер переговорив з президентом перед виступом у німецькому парламенті. Шольц заявив, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни, розпочатої Росією.

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– Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, поставлені під сумнів, – переконаний Шольц.

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