Важливі та своєчасні рішення: Зеленський поговорив з Шольцем після рішення про надання танків

Січень, 25 в 16:21

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після ухвалення рішення про надання танків Leopard 2 для воїнів ЗСУ.

– Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних навчань, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у Німеччині, – зазначає президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що канцлер переговорив з президентом перед виступом у німецькому парламенті. Шольц заявив, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни, розпочатої Росією.

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