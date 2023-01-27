Січень, 26 в 22:03

Президент США Джо Байден розглядає можливість поїздки в Європу наступного місяця, приуроченої до річниці вторгнення Росії в Україну. Однією з можливих країн візиту розглядається Польща.

Про це телеканалу NBC News повідомили три чиновники з адміністрації американського лідера і джерело телеканалу, знайоме з ходом обговорення цього питання.

За даними NBC News, зараз розглядають кілька місць, які президент Байден міг би відвідати, серед них, зокрема, Польща, повідомили два джерела телеканалу.

Зараз дивляться Водночас Білий дім вивчає способи, якими Байден міг би відзначити річну віху війни в Україні, сказали джерела. За їхніми словами, мета полягає в тому, щоб Байден використав цей момент для привернення уваги до стійкості України проти жорстокої військової кампанії Росії і підтвердив солідарність США з українським народом, оскільки війна вступає в нову фазу. За словами трьох американських чиновників, представники Білого дому також обговорювали можливість оголошення Байденом ще одного великого пакета військової допомоги для України, приуроченого до річниці вторгнення Росії. Однак усі джерела телеканалу стверджують, що наразі остаточних рішень щодо поїздки президента США ухвалено не було. Водночас, відповідаючи на запитання про можливу поїздку президента Байдена в Європу наступного місяця у зв’язку з річницею війни в Україні, представник Ради національної безпеки сказав у своїй заяві: “Наразі у нас немає жодних планів поїздок у зв’язку з річницею”. Нагадаємо, рік повномасштабної війни Росії проти України настане 24 лютого. Зазначимо, що лише за кілька тижнів після початку вторгнення РФ, у березні минулого року, Джо Байден здійснив поїздку до Брюсселя і Польщі в спробі показати, що США будуть єдині з Україною і союзниками Америки проти Росії. Читайте Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

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