Починають освоювати БМП Marder: перші українські військові прибули до Німеччини

Січень, 27 в 12:30

Група українських військових приземлилася в Кельні 26 січня. Найближчим часом вони почнуть освоювати німецькі бойові машини піхоти Marder. Берлін планує передати Києву близько 40 таких БМП. У пакет військової допомоги входить також навчання українських екіпажів, яке триватиме приблизно вісім тижнів.

Крім того, у Німеччині планують навчити українських військових користуватися американськими БМП Bradley і німецькими бойовими танками Leopard 2.

Німеччина 6 січня офіційно підтвердила, що до кінця березня передасть Україні перші 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Тоді в Берліні заявили, що перед тим, як техніку передадуть Києву, необхідно навчити українських військових поводитися з нею, що може зайняти близько восьми тижнів.